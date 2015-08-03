6957 عملية جراحية في مستشفى صقر منذ بداية العام

أعلن مستشفى صقر في رأس الخيمة عن إجراء 6957 عملية جراحية تنوعت بين الكبرى والصغرى منذ بداية العام الجاري، وسجلت عدد أيام العلاج 22318 يوماً، واستقبل قسم النساء والولادة 1626 مولوداً منهم 1087 من أبناء المواطنين و539 من المقيمين على أرض الدولة.

وأوضح الدكتور يوسف الطير، مدير مستشفى صقر في رأس الخيمة، أن حرص المنطقة الطبية لرأس الخيمة واهتمامها المستمر بتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى ودعمها بالأجهزة الحديثة مثل أقسام العيون والأشعة وغيرها من الأقسام أحدث نقلة نوعية في الخدمات العلاجية، التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين.

وأضاف أن المستشفى أجرى منذ بداية العام الجاري 6957 عملية جراحية بين الكبرى والصغرى، وسجل قسم باطنية الأطفال 1592 حالة، واستقبل قسم العناية المركزة 117 حالة بعدد أيام علاج 767، وبلغت العمليات التجميلية للأسنان 45 عملية.

وأشار أن المستشفى استقبل منذ بداية العام الجاري 1626 مولوداً منهم 1087 من أبناء المواطنين، و539 من المقيمين على أرض الدولة، فيما سجلت حالات الوفاة بين المواليد الجدد 15 حالة. ويضم قسم النساء والولادة 90 سريراً، و7 أسرة للولادة، و8 حضانات لرعاية المواليد ناقصي النمو والحالات التي تواجه مشاكل صحية.

وأجرى قسم المسالك البولية في المستشفى 163 عملية جراحية، والجراحة التجميلية 77 عملية، وجراحة الأعصاب 112 عملية، وقسم الجراحة العامة 828 عملية، ويضم 31 سريراً للعناية بالمرضى. وقدم قسم الأوردة الدموية خدماته لـ117 حالة، وقسم باطنة الأطفال لـ 1592 حالة، وقسم العظام 444 عملية تنوعت بين الكسور الناتجة عن الحوادث المرورية والمنزلية وأماكن العمل.

وأضاف مدير عام مستشفى صقر أن دعم قسم العيون بالأجهزة الحديثة والكادر الطبي أدى إلى ارتفاع عدد المترددين يومياً على القسم لأكثر من 40 حالة، منها حالات يتم استقبالها من داخل وخارج الإمارة، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي قام بها القسم منذ بداية العام 186 عملية تنوعت بين الكبرى والصغرى.

وأضاف أن المستشفى نجح في خفض نسبة إشغال الأسرة بنسبة 20 في المئة، من خلال المشروع الذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية تحت إشراف المنطقة الطبية في رأس الخيمة، بهدف تقديم مستويات طبية أعلى من العناية والعلاج وتحسين كفاءتها للحالات التي يستقبلها قسم الطوارئ، وإيجاد الحلول العملية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمرضى والمراجعين، ومواجهة نقص عدد الأطباء من خلال تقديم الخدمات العلاجية للمرضى دون الحاجة إلى النوم داخل المستشفى.