بلدية أبوظبي ترصد أطباقاً لاقطة عشوائية في 403 مبانٍ

رصدت بلدية مدينة أبوظبي أطباقاً لاقطة عشوائية في 403 مبانٍ على مستوى المدينة، وذلك ضمن الحملات والزيارات التفتيشية التي تقوم بها بشكل مستمر لرصد المشوهات والحفاظ على مظهر المدينة، حيث أنذرت ملاكها بضرورة تصحيح الوضع قبل أن يتم تحرير مخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام للمدينة.

جاء ذلك رداً على استفسارات تلقتها من «البيان» حول الجهود التي تقوم بها للتصدي لظاهرة انتشار الأطباق اللاقطة العشوائية فوق أسطح المباني، في إطار الدور المنوط بها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ورصد المشوهات.

وقالت: إنه وفقاً للقانون وأحكام اللائحة التنفيذية بشأن الأطباق اللاقطة، فإنه يحظر وضع أكثر من (4) صحون لاقطة على أسطح المباني، ووضع الصحون اللاقطة في الشرفات في كافة أنواع المباني، ووضع الصحون اللاقطة على أسوار أسطح المباني أو أسوار الحدائق، إضافة إلى تدلي كابلات التوصيل على واجهة المبنى.

وأوضحت البلدية أنه لوحظ انتشار عشوائي وكثيف للأطباق اللاقطة بصورة تشوه المظهر العام، مما تسبب في ظاهرة (التلوث البصري) الناجمة عن الزيادة المطردة في أعداد الأطباق المخصصة لاستقبال البث الفضائي الخاص بالأجهزة التلفزيونية المثبتة فوق وعلى واجهات المباني، رغم أن العديد منها لا يستخدم بالفعل، وقد أهابت البلدية بجميع أفراد المجتمع للمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة أبوظبي من خلال التخلص من كل أنواع المشوهات التي تمس المظهر العام للمباني في المدينة.

100 %

وتابعت: «تجسيداً لاستراتيجية البلدية في الحفاظ على المظهر العام للمدينة وتحسين الوجه الحضاري لها، تواصل تنفيذ جولاتها التفتيشية، التي بدأتها في شهر سبتمبر 2014 إلى أن تكتمل النسبة إلى 100% وتصبح مدينة ابوظبي خالية تماماً من كل اللواقط الزائدة عن حاجة السكان، التي تشوه أسطح وواجهات الأبنية، والاكتفاء باللواقط بالنظام المركزي لتقليل الأعداد المتزايدة.

مضيفة: تأتي هذه الخطوة لإضفاء الطابع الجمالي على مدينتنا في سياق مساعي البلدية للارتقاء بمظهر المدينة والتقليل من حدة التلوث البصري عنها، وذلك من خلال استخدام طبق لاقط مركزي واحد أو أكثر، بما لا يتعدى 4 أطباق لكل بناء يغني قاطنيه عن عشرات اللواقط المتوزعة عشوائياً على أسطح المباني ويستوفي احتياجاتهم من البث التليفزيوني، والتخلص من المظهر غير الحضاري للصحون اللاقطة التي باتت تقدّر بالعشرات على أسطح الأبنية وأغلبها غير مستخدم.

أعمال الصيانة

وأكدت البلدية أنه على الشركات والمحال العاملة في تركيب وصيانة الأطباق اللاقطة ذات العلاقة، مراعاة أفضل الممارسات العالمية واتباع شروط السلامة العامة، مشيرة إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة سكان مدينة أبوظبي هو هدفها الاستراتيجي، وأنها ستعمل على إزالة أي خطر يؤثر سلباً على صحة وسلامة سكان المباني أو المشاة على الشوارع أسفل هذه المباني.

ولفتت إلى أنه ينتج عن تركيب الأطباق العشوائية وعدم صيانتها وتمديد الكابلات وتوصيلاتها على الجدران بشكل غير حضاري، إعاقة القيام بأعمال الصيانة الدورية ووصول معدات الإغاثة إلى أسطح المباني في حالات الطوارئ والإنقاذ بسبب كثافة انتشار الأطباق اللاقطة والكابلات الخاصة بها.

التوعية

وذكرت أنه من أهم الأدوار المنوطة ببلدية مدينة أبوظبي نشر التوعية والتثقيف بالقوانين واللوائح والنظم البلدية للحد من الظواهر السلبية في المجتمع سواء للأفراد أو المؤسسات، وتنفيذ مهام أعمال الرقابة والتفتيش على جميع مكونات المظهر العام لمدينة أبوظبي من مبانٍ وطرق.

وجددت البلدية دعوتها لمُلاك المباني والفلل ومُستأجري المباني بكافة أنواعها والسكان في مدينة أبوظبي إلى إزالة الأطباق اللاقطة المخصصة لاستقبال البث الفضائي الخاص بالأجهزة التلفزيونية، وتمديدات أسلاكها المنتشرة بشكل عشوائي على أسوار وواجهات المباني والفلل والشرفات.