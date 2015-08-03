آسيوي يتعرض لصعقة كهربائية بالفجيرة

تعرض عامل آسيوي يدعى ( م، ن ) 46 عاما عصر أمس(الأحد) لإصابة حرجة إثر صعقه كهربائية حادة في أثناء عمله في الكشك" الخاص بالوجبات السريعة على كورنيش الفجيرة.

وفي التفاصيل وفقا لمصادر أمنية مسؤولة، أن العامل الآسيوي كان ينوي القيام بإصلاح كيبل كهرباء بمحله، حدث به عطل مفاجئ في وقت هطول الأمطار المفاجئة على الفجيرة، وأثناء فتح باب الكيبل تعرض لصعقة كهربائية طرحته أرضا وأفقدته الوعي، وفور تلقي البلاغ باشرت الشرطة والإسعاف الوطني الموقع ونقل العامل إلى المستشفى، حيث لا يزال يرقد حتى الآن في العناية المركزة في حالة خطيرة. ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة مسببات الحادثة.

من جانبه، أكد مدير مستشفى الفجيرة عبيد الخديم عن استقبال طوارئ الفجيرة نحو الساعة الخامسة والربع عصرا العامل الآسيوي وقدمت له الخدمة العلاجية اللازمة، مضيفا إلى أنه حالته حرجة جدا، حيث توقف قلبه مرتين وتم إنعاشه، إلى جانب إصابته بحروق في أجزاء مختلفة من جسده. لافتا إلى أن حالته الصحية تحت المراقبة المركزة طوال الـ24 ساعة القادمة.

ووجهت شرطة الفجيرة ندائها لجميع العُمال بضرورة الانتباه وتوخي الحيطة والحذر خاصة مع تعاملهم مع بعض الآلات الخطرة والتقيد بالسلامة حتى لا يُعرضوا أنفسهم للخطر أو للوفاة.