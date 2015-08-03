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علماء يطورون مختبرا على شريحة دقيقة لتشخيص الربو والسل

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علماء يطورون مختبرا على شريحة دقيقة لتشخيص الربو والسل علماء يطورون مختبرا على شريحة دقيقة لتشخيص الربو والسل
نجح فريق من العلماء الأمريكيين فى تطوير مختبر على شريحة دقيقة، لتحليل عينات من البلغم المأخوذة من المرضى الذين يعانون من أمراض رئوية مثل السل والربو.

وقال الباحث " تونى هوانج" بجامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، لوضع التشخيص والعلاج ولإنتهاج وسائل تشخيصية أكثر دقة للمرضى الذين يعانون من السل والربو، تم تطوير المختبر الدقيق على الشريحة، لتحليل أنواع مختلفة من الخلايا المباشرة من الرئتين بدلا من سحب الدم.

وأضاف "هوانج" أن الجهاز الجديد يعمل على سرعة تحليل العينات دون الحاجة إلى إرسالها إلى المختبر المركزى. ويعد هذا المختبر الدقيق أول مختبر على شريحة رقائق دقيقة لتحليل عينات من البلغم.

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