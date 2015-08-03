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الليلة.. الزمالك يتوج رسميًا بطلًا للدوري بعد مباراته مع دجلة

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الليلة.. الزمالك يتوج رسميًا بطلًا للدوري بعد مباراته مع دجلة الليلة.. الزمالك يتوج رسميًا بطلًا للدوري بعد مباراته مع دجلة

يلتقي  اليوم الإثنين، فريق الزمالك مع وادي دجلة، في آخر مباريات الدوري العام المصري لهذا الموسم، فى السابعة والنصف مساءً على ملعب بتروسبورت، ليتوج الزمالك رسميًا بطلًا للدوري بعدما حصد الفريق الأبيض البطولة قبل نهايتها بأسبوعين .

 يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالبطولة المحلية، واحتلاله المركز الأول برصيد 86 نقطة فى حين يحتل وادى دجلة المركز الخامس برصيد 56 نقطة.

وتعد مباراة اليوم احتفالية خاصة بالنسبة للفريق الأبيض، خصوصًا وأنه سيتسلم درع الدورى فى نهاية المباراة، وينظم لاعبو وادي دجلة ممرًا  شرفياً للاعبي الزمالك كأول تطبيق لهذه الفاعلية في ، تكريمًا لحامل اللقب.

 ويخوض الزمالك المباراة بالبدلاء، بعدما فضل البرتغالى فيريرا منح راحة للاعبين للأساسيين.

 

 

 

 

 

 

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