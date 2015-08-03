الليلة.. الزمالك يتوج رسميًا بطلًا للدوري بعد مباراته مع دجلة

يلتقي اليوم الإثنين، فريق الزمالك مع وادي دجلة، في آخر مباريات الدوري العام المصري لهذا الموسم، فى السابعة والنصف مساءً على ملعب بتروسبورت، ليتوج الزمالك رسميًا بطلًا للدوري بعدما حصد الفريق الأبيض البطولة قبل نهايتها بأسبوعين .