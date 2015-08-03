نائب العبادى: المالكى أهدر تريليون دولار من أموال العراق

كشف بهاء الأعرجى ، نائب رئيس الوزراء العراقى لشؤون الطاقة ، عن هدر حكومة رئيس الوزراء السابق نورى المالكى نحو تريليون دولار.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين عن الأعرجى القول إنه مع تصاعد وتيرة المظاهرات الجماهيرية ضد سوء الخدمات , خاصة الكهرباء , "لا بد من وضع النقاط على الحروف وتتمثل فى أن الحكومات السابقة لم تكن لديها استراتيجية على هذا الصعيد ، سواء على صعيد نصب المحطات أو نوعيتها ونقل الطاقة وتوزيعها أو على مستوى الاستثمار الذى لم تكن تؤمن به الحكومة السابقة (حكومة نورى المالكى لمدة ثمانية أعوام) ، بينما نحن الآن بدأنا بالاستثمار فى عدة محافظات".

وأضاف الأعرجى :"لقد أهدرت الحكومة السابقة نحو تريليون دولار ، وهى عبارة عن 800 مليار دولار موازنات العراق النفطية منذ عام 2004 وحتى 2014 ، بالإضافة إلى نحو 200 مليار دولار منحا ومساعدات" ، وتابع :"لا توجد حسابات ختامية حتى نعرف كيف أنفقت ولا يوجد إنجاز على الأرض حتى نتلمس تلك الأموال من خلال مشاريع ومنجزات".

من ناحية أخرى ، يرى الأعرجى أن "المشكلة الوحيدة التى يعانيها رئيس الوزراء حيدر العبادى هى أنه يريد أن يعمل ، ولكن لا أحد يقف معه أو يسند ظهره".