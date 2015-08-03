أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نائب العبادى: المالكى أهدر تريليون دولار من أموال العراق

Google+ Print
نائب العبادى: المالكى أهدر تريليون دولار من أموال العراق نائب العبادى: المالكى أهدر تريليون دولار من أموال العراق
كشف بهاء الأعرجى ، نائب رئيس الوزراء العراقى لشؤون الطاقة ، عن هدر حكومة رئيس الوزراء السابق نورى المالكى نحو تريليون دولار.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين عن الأعرجى القول إنه مع تصاعد وتيرة المظاهرات الجماهيرية ضد سوء الخدمات , خاصة الكهرباء , "لا بد من وضع النقاط على الحروف وتتمثل فى أن الحكومات السابقة لم تكن لديها استراتيجية على هذا الصعيد ، سواء على صعيد نصب المحطات أو نوعيتها ونقل الطاقة وتوزيعها أو على مستوى الاستثمار الذى لم تكن تؤمن به السابقة (حكومة نورى المالكى لمدة ثمانية أعوام) ، بينما نحن الآن بدأنا بالاستثمار فى عدة محافظات".

وأضاف الأعرجى :"لقد أهدرت الحكومة السابقة نحو تريليون دولار ، وهى عبارة عن 800 مليار دولار موازنات العراق النفطية منذ عام 2004 وحتى 2014 ، بالإضافة إلى نحو 200 مليار دولار منحا ومساعدات" ، وتابع :"لا توجد حسابات ختامية حتى نعرف كيف أنفقت ولا يوجد إنجاز على الأرض حتى نتلمس تلك الأموال من خلال مشاريع ومنجزات".

من ناحية أخرى ، يرى الأعرجى أن "المشكلة الوحيدة التى يعانيها رئيس الوزراء حيدر العبادى هى أنه يريد أن يعمل ، ولكن لا أحد يقف معه أو يسند ظهره".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"