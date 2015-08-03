أهالى أسرى غزة يزورون ذويهم فى سجن "ايشل" الإسرائيلى

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين للعشرات من أهالى أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم فى سجن "ايشل" الصحراوى (جنوب إسرائيل).

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت إن 35 من ذوى الأسرى توجهوا عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع صباح اليوم لزيارة 26 معتقلا فى سجن "ايشل".

ويقوم أهالى أسرى غزة بزيارة ذويهم فى السجون الإسرائيلية يوم الاثنين من كل أسبوع بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتتزامن الزيارة مع اعتصام أسبوعى دائم يقيمه أهالى الأسرى أمام مقر اللجنة بغزة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

ويقبع فى سجون الاحتلال الإسرائيلى نحو 6000 معتقل فلسطيني، بينهم حوالى 400 من قطاع غزة، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.