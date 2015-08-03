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مقتل وإصابة 44 من قوات الأسد ومسلحى المعارضة فى اشتباكات بسهل الغاب بسوريا

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مقتل وإصابة 44 من قوات الأسد ومسلحى المعارضة فى اشتباكات بسهل الغاب بسوريا مقتل وإصابة 44 من قوات الأسد ومسلحى المعارضة فى اشتباكات بسهل الغاب بسوريا
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل وإصابة 28 على الأقل من القوات الحكومية و16 عنصرا من الفصائل المعارضة جراء الاشتباكات التى دارت بين الجانبين فى منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالى الغربي.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) اليوم الاثنين أن الطرفين تبادلا إطلاق عشرات القذائف فيما بينهما ، التى شملت مناطق جورين وتل أعور وفريكة وصوامع المنصورة.

يذكر أن الجيش السورى والمسلحين الموالين له استعادوا السيطرة على عدد من القرى الشمالية الغربية من مقاتلى المعارضة فى سهل الغاب ، تلك المنطقة المهمة للدفاع عن المناطق الساحلية التى تسيطر عليها السورية.

ويمتد السهل عبر الجبال الساحلية الغربية ويقع قرب مدينة حماة، ويضم الطرف الغربى من سوريا الذى يمتد على ساحل البحر المتوسط والحدود اللبنانية ، مدنا مهمة بينها العاصمة دمشق واللاذقية مسقط رأس الرئيس بشار الأسد.

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مصر 365

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