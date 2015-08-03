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«المصري» يخاطب النائب العام لعودة الفريق للتدريب باستاد بورسعيد

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«المصري» يخاطب النائب العام لعودة الفريق للتدريب باستاد بورسعيد «المصري» يخاطب النائب العام لعودة الفريق للتدريب باستاد بورسعيد

أكد سمير حلبية رئيس اللجنة الموقتة لإدارة النادى المصرى أنه كلف المستشار القانونى للنادى بمخاطبة النائب العام، بشأن عودة الفريق التدريب على إستاد بورسعيد، وذلك فى إطار حرص مجلس الإدارة على التواجد الجماهيرى المكثف أثناء التدريبات لدعم الفريق فى الموسم القادم .

من جانبه قام المستشار القانونى باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات الرياضية المعنية وهيئة إستاد بورسعيد.
> وعلى جانب آخر، قام الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن بزيارة للملعب الفرعى لتفقد حالته، وأبدى بعض الملاحظات بخصوص ملعب التدريب للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وخاطب سمير حلبية رئيس النادى المصرى وأعضاء مجلس الإدارة الشركة المتخصصة فى صيانة وتجهيز الملعب الفرعى لعمل الصيانة وتجهير الملعب، حرصا على سلامة اللاعبين أثناء التدريب ليكون جاهزا لتدريب الفريق الأول فى أقرب وقت، مما يؤكد حرص المجلس على توفير سبل النجاح للجهاز الفنى.

أ ش أ

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