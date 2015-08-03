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«الشباب والرياضة» تطلق البرنامج التدريبي لخريجي الأزهر

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«الشباب والرياضة» تطلق البرنامج التدريبي لخريجي الأزهر «الشباب والرياضة» تطلق البرنامج التدريبي لخريجي الأزهر

خالد عبد العزيز

أطلقت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز أمس الأحد، فعاليات البرنامج التدريبى الأول “لمنحة 5000 أزهرى” بالتعاون مع الرابطة العالمية لخريجى الأزهر وشركة مايكروسوفت.

 ويستمر البرنامج حتى 30 سبتمبر المقبل بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، ويتضمن تدريب 100 متدرب على مهارات استخدام الكمبيوتر وريادة الأعمال التى تشمل عدة محاور منها كيفية دراسة الجدوى، ودراسة السوق وإقامة المشروعات بجانب التدريب على التكنولوجيا والبرمجة، بالإضافة إلى المهارات الحياتية والوظيفية، وذلك من أجل تأهيلهم لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر.

وسيحصل المتدربون على شهادة لكل برنامج معتمدة من الرابطة ووزارة الشباب والرياضة، وشركة مايكروسوفت.

أ ش أ

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