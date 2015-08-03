فرسان الإرادة يعلقون أكبر علم لمصر بسماء العريش احتفالا بقناة السويس

تمكن أعضاء جمعية فرسان الإرادة لمتحدى الإعاقة من تعليق علم جمهورية مصر العربية بطول 40 كم فى سماء مدينة العريش على ساحل البحر بمنطقة المساعيد احتفالا بقناة السويس الجديدة، وذلك بمساعدة عدد من المتطوعين من أهالى العريش واللجنة المشرفة على احتفالات قناة السويس الجديدة.

وقال حسن صالح، رئيس جمعية فرسان الإرداة لمتحدى الإعاقة بالعريش إن عددا من أبطال شمال سيناء من ذوى الإعاقة شاركوا أيضا فى ماراثون الدراجات والسيارات الذى نظم احتفالا بفرحة مصر.

كانت الاحتفالات تواصلت فى شمال سيناء بمناسبة قرب افتتاح قناة السويس الجديدة، وقال المهندس محمد فهمى البيك رئيس مدينة العريش، إن أندية الشباب والطلائع والغرفة التجارية ومجموعة شباب سيناء والمجلس الوطنى للشباب وعدد من منظمات المجتمع المدنى والقيادات الشعبية والتنفيذية شاركوا فى الفعاليات التى تضمنت ماراثون على طول شارع البحر بالعريش، شارع اشتراك فيه مئات من الشباب والطلائع وكبار السن، وصولا إلى مركز شباب المساعيد بمنطقة المساعيد بالعريش.

من جانبهم زين الصيادون فى مركز بئر العبد مراكب صيد السمك بأعلام مصر التى انطلقت فى عرض بحيرة البردويل.

وقال المهندس سامى الهوارى رئيس جمعية كنوز البردويل إن الجمعية قررت المشاركة بتجميل مداخل القرى الواقعة فى منطقة البردويل.