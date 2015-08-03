محلب يفتتح أول متحف حيوانى بالشرق الأوسط فى حديقة حيوان الجيزة

افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، والدكتور حسام المغازى وزير الرى، ومحافظ الجيزة، أول متحف حيوانى بحديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد استكمال أعمال التطوير، حيث يضم المتحف معرضاً للحيوانات المحنطة، والهياكل العظمية، وأدوات لعرض دورة حياة الحيوانات، فى صورة فيديو ، بالإضافة إلى مجموعات مختلفة من المومياوات الأثرية والتى يصل عمر بعضها إلى 300 عام قبل الميلاد.

وقال وزير الزراعة، إن المتحف تم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مدار 3 سنوات، مشيرا إلى أن المتحف يضم 3 مجموعات للطيور والزواحف المصرية بالإضافة إلى مجموعة الثدييات والقوارض، ويضم 2377 نوعا من الطيور والثدييات والزواحف وجماجم الحيوانات ورؤوس الحيوانات والهياكل العظمية للحيوانات.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المتحف يضم أيضا آخر نمر مصرى كان يعيش فى سيناء والفهد الأفريقى والغزال الأبيض الذى كان موجودا فى البيئة المصرية قبل مائة عام والتمساح النيلى المحنط بالطريق الفرعونية ولا يوجد له مثيل فى المتاحف العالمية، بالإضافة إلى طائر أبومنجل المقدس لدى الفراعنة والذى انقرض من مصر، لافتا إلى أن هذه المجموعات من المحنطات تعد مجموعة مرجعية ضخمة فى تقسيم وتصنيف المملكة الحيوانية وخاصة الطيور وتخدم الدارسين فى علم الحيوان وزوار حديقة الحيوان.

كما يضم المتحف الذى يشغل 3 طوابق داخل حديقة الحيوان 1352 نوعا من الطيور و555 نوعا من الثدييات و259 نوعا من الزواحف و115 نوعا من جماجم الحيوانات و61 رأسا لحيوانات و35 هيكلا عظميا.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خطة تطوير للحديقة للحفاظ على أصولها واستثماراتها، وإعادتها إلى التصنيف الدولى كأفضل حدائق الحيوان فى العالم، خاصة أنها تعد من التراث العالمى وثانى أقدم حديقة حيوان فى العالم، مؤكدا أن مخطط التطوير يعتمد على تطبيق المعايير الدولية لتطوير حدائق الحيوان بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية.