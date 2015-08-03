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اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين فى قضية "أحداث جامعة الأزهر"

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اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين فى قضية "أحداث جامعة الأزهر" اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين فى قضية "أحداث جامعة الأزهر"
تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر"، بتهمة تنظيم تجمهر بغرض الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر.

كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.

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