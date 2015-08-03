أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو بتعانى من تأخر الإنجاب بدون أسباب مرضية بطل سجائر

Google+ Print
لو بتعانى من تأخر الإنجاب بدون أسباب مرضية بطل سجائر لو بتعانى من تأخر الإنجاب بدون أسباب مرضية بطل سجائر

كتبت هبة مصطفى

رغم دراية الكثيرين من المدخنين بكمّ الأضرار الصحية التى تقع نتيجة تدخين السجائر، نلاحظ إصرارهم على عدم الإقلاع عن تدخينها، مما ينعكس ذلك على الصحة بوجه عام والخصوبة والصحة الإنجابية بوجه خاص. حول ذلك يقول الدكتور عمرو الأهوانى، استشارى الذكورة والعقم بقصر العينى: يسهم تدخين الأشخاص للسجائر إلى وقوع بعض الآثار السلبية الجسيمة على جميع وظائف الجسم، خاصة الجهاز التناسلى المسئول عن الخصوبة والصحة الإنجابية. ويستكمل د. عمرو قائلا "يسهم التدخين فى إفراز مواد ضارة بالخصية ومنها مادة ROS، والتى تصيب الخلايا المنوية الرئيسية، وتجعلها غير قادرة على إنتاج حيوانات منوية سليمة، كما تصيب الحيوانات المنوية المكتملة، وتقوم بتكسير الخلايا الوراثية بها، مما يجعل الحيوان المنوى غير قادر على اختراق البويضة وتخصيبها". ويتابع د. عمرو قائلا "هناك بعض المرضى يعانون من تأخر الإنجاب لأسباب غير معلومة، وخاصة فى حالة سلامة فحوصات الزوجة". وعند البحث فى أسباب تأخر الانجاب المتعلقة بالرجل يظهر تحليل السائل المنوى وجود ضعف عام بالحيوانات المنوية سواء فى العدد أو السرعة والسبب بالطبع يرجع إلى التدخين، فأغلب تلك الحالات إن لم يكن جميعها تتحسن بصورة كبيرة فى حالة الإقلاع عن التدخين وفى غضون ثلاثة أشهر فقط، هذا ما يؤكد تأثير التدخين غير المرئى على الحيوان المنوى والإخصاب.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365