لو بتعانى من تأخر الإنجاب بدون أسباب مرضية بطل سجائر

كتبت هبة مصطفى

رغم دراية الكثيرين من المدخنين بكمّ الأضرار الصحية التى تقع نتيجة تدخين السجائر، نلاحظ إصرارهم على عدم الإقلاع عن تدخينها، مما ينعكس ذلك على الصحة بوجه عام والخصوبة والصحة الإنجابية بوجه خاص. حول ذلك يقول الدكتور عمرو الأهوانى، استشارى الذكورة والعقم بقصر العينى: يسهم تدخين الأشخاص للسجائر إلى وقوع بعض الآثار السلبية الجسيمة على جميع وظائف الجسم، خاصة الجهاز التناسلى المسئول عن الخصوبة والصحة الإنجابية. ويستكمل د. عمرو قائلا "يسهم التدخين فى إفراز مواد ضارة بالخصية ومنها مادة ROS، والتى تصيب الخلايا المنوية الرئيسية، وتجعلها غير قادرة على إنتاج حيوانات منوية سليمة، كما تصيب الحيوانات المنوية المكتملة، وتقوم بتكسير الخلايا الوراثية بها، مما يجعل الحيوان المنوى غير قادر على اختراق البويضة وتخصيبها". ويتابع د. عمرو قائلا "هناك بعض المرضى يعانون من تأخر الإنجاب لأسباب غير معلومة، وخاصة فى حالة سلامة فحوصات الزوجة". وعند البحث فى أسباب تأخر الانجاب المتعلقة بالرجل يظهر تحليل السائل المنوى وجود ضعف عام بالحيوانات المنوية سواء فى العدد أو السرعة والسبب بالطبع يرجع إلى التدخين، فأغلب تلك الحالات إن لم يكن جميعها تتحسن بصورة كبيرة فى حالة الإقلاع عن التدخين وفى غضون ثلاثة أشهر فقط، هذا ما يؤكد تأثير التدخين غير المرئى على الحيوان المنوى والإخصاب.

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