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السلطات الإيطالية توقف سنوب دوغ وتصادر أمواله

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الأحد 02-08-2015 23:59

كشفت وكالة الانباء الإيطالية ANSA أن السلطات الإيطالية أوقفت يوم السبت النجم العالمي Snoop Dogg في مطار Lamezia Terme جنوب إيطاليا، بسبب حيازته مبلغ 422 ألف دولار نقداً.

وذكرت الوكالة أن شرطة الضرائب الايطالية قامت بمصادرة نصف المبلغ الذي كان بحوزة النجم، بسبب انتهاكه لقوانين مكافحة غسل الأموال للاتحاد الأوروبي والتي تنص على ضرورة الاعلان عن المبالغ النقدية عندما تتجاوز عشرة آلاف يورو، أو ما يعادل 11 ألف دولار أمريكي.

وكان Snoop Dogg قد توجه إلى إيطاليا خلال الأيام القليلة الماضية وأحيا 4 حفلات غنائية، وكان في طريقه الى العاصمة البريطانية لندن عندما تم إيقافه في المطار في منطقة كالابريا.

يشار إلى أن الشرطة السويدية أوقفت يوم الثلاثاء Snoop Dogg لفترة قصيرة للاشتباه بتعاطيه موادّ مخدّرة، وبرغم أن التوقيف استغرق دقائق معدودة فقط، فإن Snoop أعلن أنه لن يذهب إلى السويد مجدداً، داعياً محبّيه إلى لوم شرطتهم في السويد على ذلك.

 

 

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