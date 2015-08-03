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3 كتائب عسكرية تصل الى قاعدة العند الجوية اليمنية لتحريرها

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3 كتائب عسكرية تصل الى قاعدة العند الجوية اليمنية لتحريرها 3 كتائب عسكرية تصل الى قاعدة العند الجوية اليمنية لتحريرها
صرح مصدر عسكرى يمنى رفيع المستوى بأن ثلاث كتائب من قوات الجيش الموالى للشرعية التى تدربت مؤخرا فى المنطقة العسكرية الأولى فى محافظة حضرموت شرقى اليمن وصلت إلى محيط قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوبى اليمن بعد أيام من وصولها وتزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة .

وقال المصدر إن الوحدات العسكرية تم تسليحها بالعتاد العسكرى الجديد الذى حصلت عليها المقاومة والجيش من دول التحالف عبر ميناء ومطار عدن الدولى وأنهم الآن يشاركون فى المرحلة الثانية من عملية السهم الذهبى التى تهدف لتحرير لحج وقاعدة العند من مليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح .

وأوضح المصدر فى تصريح لموقع يمن برس الاخبارى أن قيادة أركان الجيش كانت قد أصدرت أمرا بتحريك ست كتائب عسكرية من المنطقة العسكرية الأولى إلى جبهات القتال فى لحج وأبين وتعز ووصلت أول كتيبة إلى جبهة العند يوم الثلاثاء الماضى.
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