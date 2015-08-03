تكريم مفتش المفرقعات بعد فقده ساقيه وأطراف أصابعه اليسرى بكفر الشيخ

شهدت قاعة ساحة القوات المسلحة، مساء الاثنين، بمدينة كفر الشيخ تكريم مفتش المفرقعات "صلاح سعيد مصطفى الاختيار" الذى فقد ساقيه وأطراف يده اليسرى أثناء إبطاله لقنبلة فى الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ واللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن والعقيد فاروق بركات المستشار العسكرى وأشرف صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية والمنسق العام لحملة نبنى مصر التى نظمت الاحتفال.

وأهدى الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ درع المحافظ ومبلغ مالى لمفتش المفرقعات إكراما له ما أهدى اللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن درع مديرية أمن كفر لشيخ لصلاح الاختيار.

وأهدى أشرف صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية بكفر الشيخ والمنسق العام لحملة هنبنى مصر رحلة عمره للاختيار ودرع الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ: "إن تكريم الاختيار هو بداية لاحتفالنا بافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا أن الاختيار أحد رجالات مصر الأوفياء الذين يضحون بأنفسهم فى سبيل وطنهم، وأن البطل صلاح ليس النموذج الوحيد، ومصر مكملة ولو استشهد بطل أو أصيب فهناك مليون يقدمون أرواحهم فداء لمصر.

يذكر أن مفتش المفرقعات صلاح الاختيار أجرى عملية جراحية ناجحة لتركيب أطراف صناعية، بعد فقدان أطرافه أثناء إبطاله مفعول قنبلة بالإسكندرية ومتزوج ولديه طفلان.



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محافظ كفر الشيخ والمستشار العسكري والاختيار ومنسق عام حملة هنبني مصر



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الاختيار يتلف بعلم مصر وبجواره المنسق العام لحملة هنبني مصر



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جانب من أقارب الاختيار



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الاختيار وعدد من أهالي مركز ومدينة قلين



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محافظ كفر الشيخ يقبل رأس مفتش المفرقعات



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جانب من المنصة الرئيسية



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صورة سلفي لشباب حملة هنبني مصر مع المحافظ والاختيار وصحصاح



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لافتات الفرح لافتتاح قناة السويس الجديدة



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جانب من الإعلاميين أثناء التكريم



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حملة هنبني مصر ودعوة للاحتفال