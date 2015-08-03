هجوم إرهابى جديد على ولاية البويرة بالجزائر

هاجمت مجموعة إرهابية فى وقت متأخر من مساء أمس حاجزا ثابتا للأمن الوطنى فى حى وادى داهوس عند المدخل الشرقى لولاية البويرة .

وذكر موقع "كل شىء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية فجر اليوم " الإثنين " نقلا عن مصادر أن اشتباكا بين قوات الأمن والإرهابيين وقع عقب الهجوم واستمر قرابة الساعة ، وأن الإرهابيين تحصنوا فى مكان يسمى كيفان لعمامرة وهو منطقة جبلية تقع شرق البويرة.

ولم يذكر الموقع حصيلة الهجوم فيما تحدثت أنباء أخرى عن إصابة اثنين من رجال الشرطة بجراح خطيرة ومصرع إرهابى خلال الاشتباك .