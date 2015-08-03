الزمالك ضد دجلة - الفوز يضمن لبطل الدوري رقمين قياسيين

الزمالك توج باللقب، حقق رقما قياسيا ويريد إثنين أخرين أمام وادي دجلة على ملعب بتروسبورت يوم الإثنين في ختام الموسم الأطول في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

وادي دجلة لم يعرف مطلقا الانتصار على الزمالك، ويسعى للتخلص من هذه العقدة مع مدرب سبق له الفوز على القلعة البيضاء.

هي المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم الذي حسمه الفارس الأبيض نادي الزمالك بتعادل منافسه التقليدي الأهلي مع سموحة في الجولة السابقة.

ويسعى الفريق لتحقيق رقمين قياسيين لم يتحققا من قبل في تاريخ المسابقة المحلية المصرية حين يلاقي دجلة.

تخطي الأهلي

الزمالك تخطى الأهلي في عدد النقاط المسجلة في موسم واحد عبر تاريخ المسابقة في مشواره نحو اللقب الموسم الحالي.

فكان الرقم (74) هو القياسي المسجل في تاريخ البطولة والذي وصل له الأهلي موسم 2004-2005.

استطاع الزمالك كسر هذا الرقم الموسم الحالي، ووصل حاليا إلى 86 نقطة قابلة للزيادة في مباراة دجلة.

لكن، بإمكان الزمالك الوصول لرقمين قياسيين أخرين في حال فوزه على دجلة يتخطى بهما غريمه الأهلي مرة أخرى.

الزمالك حقق 26 انتصارا حتى الآن، رقم قياسي يتشارك فيه مع الأهلي الذي وصل له موسم 1974-1975.

وسجل الفريق بعد ثلاثية طلائع الجيش 69 هدفا في المسابقة، ويفصله هدفا عن الوصول لرقم الأهلي القياسي الذي وصل له في موسم 1974-1975 بـ70 هدفا.

هدفان للزمالك في مرمى دجلة يضمنان له الانفراد بعدد الأهداف المسجلة لفريق في موسم واحد عبر تاريخ المسابقة.

وإن فاز وسجل هدفين سيضمن رقمين جديدين.

عقدة دجلة

مباراة الإثنين ستكون العاشرة بين الزمالك ودجلة منذ ظهور الأخير للنور وصعوده للدوري الممتاز موسم 2010-2011.

فمنذ ذلك الحين، لم يستطع صاحب الزي الأصفر والأسود الانتصار على الزمالك مطلقا. خسر 5 مرات وتعادل 4.

التعادل الأخير كان لقاء الدور الأول الموسم الحالي الذي انتهى بدون أهداف.

وسبق هذا اللقاء تعادل أيضا بنفس النتيجة في نصف نهائي كأس مصر العام الماضي الذي حسمه الزمالك بركلات الترجيح.

لكن مع مساعد المعلم حسن شحاتة السابق، حمادة صدقي، يأمل دجلة في كسر هذه العقدة.

فسبق لصدقي تحقيق الانتصار على الفارس الأبيض.

صدقي واجه الزمالك 3 مرات، الأولى حقق فيها انتصارا غاليا بنتيجة 2-1 في المرحلة النهائية من مسابقة الدوري العام الماضي مع سموحة.

بعدها بأيام خسر نهائي كأس مصر مع نفس الفريق بهدف قاتل للقائد حازم إمام منح الزمالك التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي.

وكانت المواجهة الأخيرة في الموسم الحالي حين تولى مقاليد دجلة وتعادل مع الزمالك دون أهداف.

فهل يستغل بطل الدوري تفوقه على دجلة ويحقق رقمين قياسيين؟ أم يكسر صدقي العقدة وينتصر على الزمالك مرة جديدة؟