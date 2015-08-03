مميش: استلمنا المجرى الملاحى لقناة السويس بالكامل ومغادرة جميع الكراكات

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن الهيئة استلمت المجرى الملاحى للقناة الجديدة بالكامل، ولم تُعد هناك أى كراكات وبدأت إدارة المساحة البحرية فور استلامها للمجرى الملاحى بعمل جسات الأعماق بالليزر، للتأكد من العمق المطلوب، وهو 24 مترًا وغاطس 66 قدمًا.

وأشار مميش، إلى أنه تم الانتهاء من تركيب جميع الشمندروات على طول القناة وعددها 110 شمندورة، وهى العلامات الملاحية لإرشاد السفن والانتهاء من تدبيش 72 كم من طول القناة الجديدة، وتكسيتها بالدبش من الجانبين الشرقى والغربى

وأضاف مميش، أن القناة الجديدة أصبحت جاهزة لاستقبال السفن العملاقة، بعد انتهاء كل الأعمال المطلوبة، ونستعد للافتتاح خلال الساعات المقبلة بحفل أسطورى يليق بالمصريين، ويشهده رؤساء وزعماء العالم الخميس السادس من أغسطس، وهو الموعد الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع مميش: "الاحتفال سوف يشارك فيه كل المصريين من خلال 30 خيمة، تمثل جميع الشرائح المصرية، بما فيهم أسر الشهداء والمصابين، وعروض بحرية وجوية وعروض للصوت والضوء توضح ملامح الحضارة المصرية، من خلال المجسمات الفرعونية والتماثيل على شاطئ القناة، كما سيتم عرض فيلم وثائقى عن أعمال الحفر والتكريك والزيارات".

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