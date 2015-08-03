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وزير الزراعة يكلف بتسهيل إجراءات تصدير المنتجات للأسواق السودانية

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وزير الزراعة يكلف بتسهيل إجراءات تصدير المنتجات للأسواق السودانية وزير الزراعة يكلف بتسهيل إجراءات تصدير المنتجات للأسواق السودانية
كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالسفر إلى السودان لمدة أسبوع لتسهيل أعمال الاستيراد للمنتجات الزراعية، للمساعدة فى نفاذ وتصدير المنتجات الزراعية المصرية للأسواق السودانية وحل جميع العوائق التى تواجه تبادل التجارة بين البلدين.

قال الدكتور سعد موسى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية التى تحول بين تدفق الصادرات الزراعية بين البلدين، وتساهم فى زيادة المعروض من المنتجات الزراعية فى أسواق والسودان، مشيرا إلى أنه سيعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين عن الحجر الزراعى السودانى للتوافق حول آليات تضمن نفاذ السلع للأسواق بما لا يخل بالمعايير الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة والصحة النباتية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن الزيارة تشمل أيضا عقد عدة لقاءات مع عدد من المصدرين السودانيين لبحث مشاكلهم سواء للتصدير أو الاستيراد من مصر، وعرض القواعد المصرية المتعلقة بمنظومة الحجر الزراعى المصرى، وإصدار قرارات من شأنها زيادة التبادل التجارى، وتحقيق التوازن فى أسواق بيع المنتجات الزراعية فى مصر والسودان.

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