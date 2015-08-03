الأماكن الخالية لطلاب المرحلة الثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان

الأماكن الخالية لشعبة علمى..

الأماكن الخالية بجامعة القاهرة:

الأماكن الخالية بجامعة عين شمس:

الأماكن الخالية جامعة حلوان:

أما الأماكن الخالية بالنسبة لشعبة الأدبى..

الأماكن الخالية بجامعة القاهرة

الأماكن الخالية بجامعة عين شمس

الأماكن الخالية بجامعة حلوان

ينشر"اليوم السابع" الأماكن الخالية لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية بالمرحلة الثانية للتنسيق، فى عدد من الأماكن بالكليات فى جامعات (القاهرة وعين شمس وحلوان).>(الطب البيطرى والتمريض طلبة وطالبات والمعهد الفنى للتمريض بقصر العينى طلبة وطالبات والمعهد الفنى للتمريض بالمعهد القومى للأورام طلبة وطالبات، ومعهد فنى التمريض بقصر العينى الفرنساوى وحاسبات ومعلومات وكلية العلوم وكلية العلوم رياضة والزراعة والزراعة رياضة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية علوم ورياضة والتجارة والآداب ودار العلوم والحقوق ورياض الأطفال بالدقى والتربية النوعية بالدقى والتربية النوعية بالدقى شعبىة التربية الموسيقية والتربية النوعية بالدقى وشعبة التربية الفنية ودار العلوم انتساب موجه وحقوق انتساب موجه وآداب انتساب موجه، وآثار).>كليات (التمريض طلبة وطالبات والمعهد الفنى للتمريض طلبة وطالبات إقليمى، والمعهد الفنى للتمريض بالمستشفى التخصصى طلبة وطالبات بنات فقط، وشعبة اقتصاد منزلى علوم وحاسبات ومعلومات وكلية العلوم رياضة والزراعة والزراعة رياضة و كلية البنات علوم وكلية البنات علوم ورياضة والتجارة بنات، والآداب والعلوم والتربية وآداب بنات، وبنات للآداب والعلوم والتربية، والبنات للآداب والعلوم والتربية وتربية رياضة، والتربية رياضة والألسن والآداب والحقوق والتربية وشعبة التعليم الأساسى للحلقة الابتدائية والبنات للآداب والعلوم والتربية شعبة طفولة والبنات للآداب والعلوم والتربية وشعبة التعليم الأساسى والحلقة الابتدائية والتربية النوعية والتربية النوعية وشعبة التربية الفنية والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية وآداب انتساب موجه وحقوق انتساب موجه وتجارة انتساب موجه).>(التمريض "طلبة وطالبات"، المعهد الفنى للتمريض "طلبة وطالبات"، حاسبات ومعلومات، كلية التعليم الصناعى، كلية العلوم "رياضة "، كلية الفنون التطبيقة، التجارة وإدارة الإعلام، الخدمات الاجتماعية، الفنون الجميلة " قسم فنون " ، التربية "رياضة"، التربية "شعبة التعليم الأساسي الحلقة الابتدائية " ، التربية " شعبة طفولة " طالبات فقط، التربية الفنية، التربية الرياضية للبنين، التربية الرياضية للبنات، الترببية الموسيقية ، السياحة والفنادق بعين حلوان، الآداب ، الحقوق ، خدمة اجتماعية انتشاب موجه ، تجارة انتساب موجه ، حقوق انتساب موجه ، سياحة وفنادق تعليم تبادلى ، آداب انتساب موجه ، كلية الاقتصاد المنزلى).>كليات (دار العلوم، الحقوق، رياض الأطفال بالدقى، التربية النوعية شعبة الموسيقى، التربية النوعية شعبة تربية فنية، دار العلوم انتساب موجه، حقوق انتساب موجه، تجارة انتساب موجه، آداب انتساب موجه).> (البنات للآداب والعلوم والتربية، والحقوق، التربية النوعية، التربية النوعية شعبة موسيقى وشعبة فنون، آداب انتساب موجه، حقوق انتساب موجه، تجارة انتساب موجه).

(الخدمة الاجتماعية، التربية الفنية، التربية الرياضية بنين وبنات، التربية الموسيقية، السياحة والفنادق، الحقوق، خدمة اجتماعية وتجارة وحقوق وآداب انتساب موجه، سياحة وفنادق تعليم تبادلى، واقتصاد منزلى).

موضوعات متعلقة..

- غدًا.. بدء المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 80% للعلمى و70% للأدبى