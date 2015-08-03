أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

البكاء المستمر ورفض الرضاعة من علامات تسنين الأطفال تعرفى كيف تتعاملى معها

Google+ Print
البكاء المستمر ورفض الرضاعة من علامات تسنين الأطفال تعرفى كيف تتعاملى معها البكاء المستمر ورفض الرضاعة من علامات تسنين الأطفال تعرفى كيف تتعاملى معها
نمو الأسنان عند الأطفال، من العوامل الطبيعية التى يبدأ ظهورها من سن 6 شهور وتستمر لحوالى عام ونصف، وهناك بعض العلامات التى تدل على بداية مرحلة نمو أسنان الطفل .

وفى هذا السياق تقول الدكتورة منال السيد عبد المجيد أستاذ طب الأطفال إن الأسنان تبدأ فى الظهور عند الأطفال بداية من بلوغ الطفل سن 6 شهور، وعند نموها تظهر بعض العلامات على الطفل تكون دليلا على بداية تلك المرحلة، منها البكاء بشكل مستمر وفقدان الشهية وامتناعه عن الرضاعة وتورم اللثة، والاستيقاظ أثناء الليل وضع جميع الأشياء المحيطة به على فمه وعضها.

توضح د. منال السيد عبد المجيد أنه من الضرورى على الأم الانتباه لهذه العلامات والتعامل معها من خلال بعض الطرق التى تساعد على تخفيف الألم لدى الطفل، بإعطائه قطعة من القماش المبللة بالماء البارد فالضغط عليها يساعد على تخفيف ألم اللثة، لا يجب ترك الطفل يعض أشياء صلبة، وذلك لتأثيرها السلبى على اللثة.

لافتة إلى أن من الممكن للأم حك لثة الطفل بهدوء وبساطة، وذلك لتخفيف ألم الأسنان الذى يعانى منه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365