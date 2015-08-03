البكاء المستمر ورفض الرضاعة من علامات تسنين الأطفال تعرفى كيف تتعاملى معها

نمو الأسنان عند الأطفال، من العوامل الطبيعية التى يبدأ ظهورها من سن 6 شهور وتستمر لحوالى عام ونصف، وهناك بعض العلامات التى تدل على بداية مرحلة نمو أسنان الطفل .

وفى هذا السياق تقول الدكتورة منال السيد عبد المجيد أستاذ طب الأطفال إن الأسنان تبدأ فى الظهور عند الأطفال بداية من بلوغ الطفل سن 6 شهور، وعند نموها تظهر بعض العلامات على الطفل تكون دليلا على بداية تلك المرحلة، منها البكاء بشكل مستمر وفقدان الشهية وامتناعه عن الرضاعة وتورم اللثة، والاستيقاظ أثناء الليل وضع جميع الأشياء المحيطة به على فمه وعضها.

توضح د. منال السيد عبد المجيد أنه من الضرورى على الأم الانتباه لهذه العلامات والتعامل معها من خلال بعض الطرق التى تساعد على تخفيف الألم لدى الطفل، بإعطائه قطعة من القماش المبللة بالماء البارد فالضغط عليها يساعد على تخفيف ألم اللثة، لا يجب ترك الطفل يعض أشياء صلبة، وذلك لتأثيرها السلبى على اللثة.

لافتة إلى أن من الممكن للأم حك لثة الطفل بهدوء وبساطة، وذلك لتخفيف ألم الأسنان الذى يعانى منه.