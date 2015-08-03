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"مباحث أسوان" تُلقى القبض على عاطلين بحيازتهما 7 كيلو بانجو

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"مباحث أسوان" تُلقى القبض على عاطلين بحيازتهما 7 كيلو بانجو "مباحث أسوان" تُلقى القبض على عاطلين بحيازتهما 7 كيلو بانجو
تمكن رجال المباحث بمركز دراو بمحافظة أسوان، خلال الساعات الماضية، من ضبط عاطلين بحوزتهم 7 كيلوجرامات من مخدر البانجو وطبنجة، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين بديوان المركز تحت تصرف النيابة.

كانت حملة تفتيشية بدائرة مركز دراو، تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث، أسفرت عن ضبط المتهمين (ناصر.ع )، 47 سنة، و(عبده.خ)، 25 سنة، وبحيازتهما (10) لفافات مختلفة الأحجام، بداخلها نبات البانجو المخدر، وسلاح نارى و4 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط، تحرر لهما المحضر 1229 إدارى دراو، وأخطرت نيابة المركز للتحقيق.
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