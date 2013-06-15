أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

اليوم .. بدء فاعليات حملة تمرد لإسقاط النظام في 30 يونيو

  • 13
Google+ Print
اليوم .. بدء فاعليات حملة تمرد لإسقاط النظام في 30 يونيو اليوم .. بدء فاعليات حملة تمرد لإسقاط النظام في 30 يونيو

أعلنت حملة تمرد بدء فاعليات حملة تمرد لأسبوع حشد للمواطنين للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام يوم 30يونيو المقبل بدءًااليوم السبت في الساعة الخامسة مساءً من أمام مسجد سيدي طلحة غرب مدينة كفرالشيخ وحتى مزلقان القطار عند مدخل مدينة كفرالشيخ .

وأكد جمعة خطاب المتحدث الرسمي باسم حملة تمرد بكفرالشيخ: ”إن محافظة كفرالشيخ ستكون المحافظة الثانية في أسبوع حشد المواطنين اليوم السبت للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام الإخواني يوم 30يونيو عن طريق أعضاء حملة تمرد وبمشاركة من جميع القوى السياسية والحركات الثورية بالمحافظة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا