اليوم .. بدء فاعليات حملة تمرد لإسقاط النظام في 30 يونيو

أعلنت حملة تمرد بدء فاعليات حملة تمرد لأسبوع حشد للمواطنين للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام يوم 30يونيو المقبل بدءًااليوم السبت في الساعة الخامسة مساءً من أمام مسجد سيدي طلحة غرب مدينة كفرالشيخ وحتى مزلقان القطار عند مدخل مدينة كفرالشيخ .

وأكد جمعة خطاب المتحدث الرسمي باسم حملة تمرد بكفرالشيخ: ”إن محافظة كفرالشيخ ستكون المحافظة الثانية في أسبوع حشد المواطنين اليوم السبت للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام الإخواني يوم 30يونيو عن طريق أعضاء حملة تمرد وبمشاركة من جميع القوى السياسية والحركات الثورية بالمحافظة”.