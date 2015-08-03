بالصور.. أسوان تبدأ فعالياتها للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

شهدت شوارع مدينة أسوان، خلال الساعات الماضية، إذاعة الأغانى الوطنية وإطلاق صافرات البواخر السياحية ، وتركيب شاشات العرض بالليزر لميقات العد التنازلى للافتتاح، وذلك فى إطار تنظيم محافظة أسوان فعاليات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

كما شهدت شوارع مدينة أسوان، تركيب شاشات البلازما بالميادين وقصورالثقافة ومراكز الشباب لنقل الاحتفالية التاريخية على الهواء مباشرة مصحوبة بفقرات غنائية لفرق الفنون الشعبية التى تعكس الطابع التراثى الأصيل، فضلاً عن رفع أعلام الجمهورية والمحافظة وقناة السويس على المبانى الحكومية والتجارية والرياضية وإضاءتها بكشافات البى لايت، مع طبع الآلاف من الأعلام لتوزيعها على المواطنين، بالإضافة إلى تركيب أقواس النصر بالشوارع الرئيسية، علاوة على تركيب لوحات مضيئة عليها عبارات حماسية تؤكد قيم وروح الولاء والانتماء.

صرح بذلك المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة، والذى أشار إلى أن هناك العديد من فعاليات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة تشهدها حالياً مختلف مدن أسوان بإشراف من مديريات الشباب والرياضة والثقافة والمحليات بالتعاون مع جمعيات "رجال الأعمال والمستثمرين ومصر الخير وسنابل الخير" وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر وغيرها من منظمات المجتمع المدنى.

وأكد أن محافظ أسوان مصطفي يسري يتابع أول بأول تنفيذ برنامج الفاعليات والذى يشمل خلال الفترة من 1 وحتى 6 أغسطس الجارى العديد من المظاهر الاحتفالية منها تقديم عروض مائية وفنون شعبية باللنشات والمراكب الشراعية والجريدى بنهر النيل أمام نادى التجديف، علاوة على ديفيليه تقدمه فرق الفنون الشعبية المصاحبة لعربات الحنطور علي كورنيش النيل، وأيضاً مهرجان للمشى من أمام نادى أسوان وحتى حديقة فريال، بالإضافة إلى تنظيم حفل غنائى ساهر للفنان الكبير على الحجار وحنان ماضى بحديقة درة النيل.

وأضاف السكرتير العام أن برنامج الاحتفال سيشتمل أيضاً على تنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل فنية بقصور الثقافة ومراكز الشباب والمدينة الشبابية بجانب أمسيات شعرية وعروض فنية للموسيقى العربية وكورال الأطفال وفرق الفنون الشعبية ومسرحيات وعرض أفلام تسجيلية وثائقية عن قناة السويس، بالإضافة إلى عرض أوبريت "مصر بلدنا" ليقام فى يوم افتتاح القناة يوم ثقافى بقصر ثقافة أسوان لمشاهدة وقائع الافتتاح على الهواء مع إقامة حفل ختامى للمشاركين لتوزيع الجوائز على الشباب والطلائع والأطفال الفائزين فى الأنشطة الفنية والرياضية.



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رفع أعلام الجمهورية والمحافظة وقناة السويس علي مبني محافظة أسوان



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لوحات مضيئة عليها عبارات حماسية علي مبني محافظة أسوان



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أسوان تبدأ نظيم فاعليات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة



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شاشات العرض بالليزر لميقات العد التنازلي للافتتاح



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رفع أعلام الجمهورية والمحافظة وقناة السويس علي محطة أسوان



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مظاهر الزينة بأسوان احتفالا بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة