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بالصور.. فنان فلسطينى يرسم اسم الرضيع "على دوابشة" على رمال غزة

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تضامن الفنان الفلسطينى، أسامة سبيته، بطريقته الخاصة، تنديداً بالجريمة الإرهابية التى قام بها عدد من المستوطنين اليهود بحرق الرضيع على دوابشة، من خلال رسم اسمه على شواطئ مدينة غزة.

وتضامن عدد كبير من سياح شواطئ غزة، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع رسمة الفنان الفلسطينى بالرمال.

كان مستوطنون يهود متطرفون قد أقدموا فجر يوم الجمعة على حرق منزلين فى قرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى استشهاد رضيع فلسطينى يبلغ من العمر عامًا ونصف العام، بعد إصابته بحروق شديدة وإصابة أربعة من عائلته.

اسم الرضع الفلسطينى على شواطئ غزة -اليوم السابع -8 -2015
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اسم الرضع الفلسطينى على شواطئ غزة

أطفال يلتقطون صورًا مع الرسمة -اليوم السابع -8 -2015
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أطفال يلتقطون صورًا مع الرسمة

اسم الرضع الفلسطينى على الدوابشة -اليوم السابع -8 -2015
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اسم الرضع الفلسطينى على الدوابشة


>- جابر القرموطى يرتدى قميصا عليه صورة الشهيد "على الدوابشة"

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