مقتل جنديين ماليين فى كمين قرب الحدود الموريتانية

قتل جنديان ماليان وأصيب اربعة آخرون فى كمين نصبه مسلحون قرب نامبالا قرب الحدود مع موريتانيا، كما اعلنت الحكومة المالية مساء الاحد.

وقالت الحكومة فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه عصر السبت، وقعت قوة للقوات المسلحة المالية فى كمين على طريق ديابالى نامبالا على بعد 6 كلم من توليه فى منطقة نامبالا بمقاطعة سيجو، نأسف لمقتل جنديين وإصابة اربعة آخرين بجروح".

وأضاف البيان ان القوات المسلحة "باشرت فورا الملاحقات وضبطت معدات عسكرية خفيفة"، من دون ان يتضمن بيانها اى اشارة الى هوية المهاجمين او الجهة التى ينتمون اليها.

وأكدت الحكومة انها "تدين هذا العمل الجبان والهمجى الذى لن يبقى من دون عقاب"، مشددة على انه "لا يمكن لأى عمل من هذا القبيل ان ينال من عزيمة مالى وشركائها وسائر الاطراف المنخرطة فى عملية السلام المستديم غير القابلة للعودة عنها".

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