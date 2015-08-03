أخبار عاجلة

ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل جنديين ماليين فى كمين قرب الحدود الموريتانية

Google+ Print
مقتل جنديين ماليين فى كمين قرب الحدود الموريتانية مقتل جنديين ماليين فى كمين قرب الحدود الموريتانية
قتل جنديان ماليان وأصيب اربعة آخرون فى كمين نصبه مسلحون قرب نامبالا قرب الحدود مع موريتانيا، كما اعلنت المالية مساء الاحد.

وقالت الحكومة فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه عصر السبت، وقعت قوة للقوات المسلحة المالية فى كمين على طريق ديابالى نامبالا على بعد 6 كلم من توليه فى منطقة نامبالا بمقاطعة سيجو، نأسف لمقتل جنديين وإصابة اربعة آخرين بجروح".

وأضاف البيان ان القوات المسلحة "باشرت فورا الملاحقات وضبطت معدات عسكرية خفيفة"، من دون ان يتضمن بيانها اى اشارة الى هوية المهاجمين او الجهة التى ينتمون اليها.

وأكدت الحكومة انها "تدين هذا العمل الجبان والهمجى الذى لن يبقى من دون عقاب"، مشددة على انه "لا يمكن لأى عمل من هذا القبيل ان ينال من عزيمة مالى وشركائها وسائر الاطراف المنخرطة فى عملية السلام المستديم غير القابلة للعودة عنها".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"