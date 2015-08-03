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أحمد البرعى: القطاع الحكومى غير قادر على تنفيذ برنامج الرئيس الطموح

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أحمد البرعى: القطاع الحكومى غير قادر على تنفيذ برنامج الرئيس الطموح أحمد البرعى: القطاع الحكومى غير قادر على تنفيذ برنامج الرئيس الطموح
أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، أن مشروع قناة السويس الجديدة سيكون سببا فى دعم الاقتصاد القومى من خلال مضاعفة دخل قناة السويس.

وعن اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسى على القوات المسلحة فى تنفيذ عدد من المشاريع، أكد "البرعى" أن الجهاز المدنى يعانى من ضعف الإمكانات والإرادة فى تحقيق مشاريع كبرى، مؤكدا أن الجهاز الحكومى أضعف من تنفيذ برنامج الرئيس.

وأشاد البرعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بالتزام القائمين على المشروع بالفترة الزمنية التى تم تحديدها للانتهاء من المشروع، وجدية الدولة فى إنجاح المشروع الذى يمكن اعتباره خطوة أولى نحو تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن.


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