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جامعة القاهرة تلزم أعضاء التدريس الراغبين فى إجازة سفر بـ10 آلاف جنيه تبرع

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جامعة القاهرة تلزم أعضاء التدريس الراغبين فى إجازة سفر بـ10 آلاف جنيه تبرع جامعة القاهرة تلزم أعضاء التدريس الراغبين فى إجازة سفر بـ10 آلاف جنيه تبرع
تداول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة ضوئية لقرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة بجلسته الأخيرة قرر الموافقة على أن يطبق دفع 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه"، كتبرع من كل عضو هيئة تدريس والأستاذ المتفرغ وأعضاء الهيئة المعاونة يرغب فى السفر تحت أى مسمى "إعارات، مرافقة للزوج، إجازة بدون مرتب، ندب كامل"، وذلك من السنة الأولى حتى السنة العاشرة.

وأوضح القرار المنشور، أن يتم دفع مبلغ 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه"، كتبرع من كل عضو هيئة تدريس والأستاذ المتفرغ وأعضاء الهيئة المعاونة يرغب فى السفر تحت أى مسمى أيضًا من السنة الحادية عشر فأكثر.

وأضاف القرار، المنشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن توضع هذه التبرعات فى الحساب المخصص للتبرعات.


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