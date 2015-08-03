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بالصور.. ميدان التحرير يتزين لاستقبال احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة

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بدأت الأجهزة التنفيذية فى تزيين ميدان التحرير وكوبرى أكتوبر، استعدادًا للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، والتى من المقرر افتتاحها يوم 6 أغسطس الجارى، حيث تم وضع أسلاك مضيئة بمختلف أنحاء الميدان من ناحية مجمع التحرير وجراج التحرير الجديد، وسارى العلم الذى يتوسط الجزيرة الوسطى بالميدان.

كما تم وضع كشافات إضاءة قوية بمداخل شارع محمد محمود، وتم تعليق أسلاك مضيئة ملونة بمدخل شارع قصر العينى، وأخرى قرب مسجد عمر مكرم، كما تم وضع أسلاك كهرباء مضيئة بطول كوبرى أكتوبر من بدايته وحتى نهايته.

وفى السياق ذاته، امتلأت الحدائق الخضراء بميدان التحرير بالمواطنين، والذين وفدوا الى الميدان هربًا من حرارة الجو، وتفاعلوا بشكل كبير مع الأنوار التى تم تعليقها بالميدان، فيما انتشرت أفراد الشرطة لتأمين استعدادات الاحتفالات بميدان التحرير وكوبرى أكتوبر.

ومن المقرر، أن تجوب عربات تابعة للمحافظة المناطق وعلى ظهورها "دى جى" يطلق أغانى وطنية، استعدادًا لاحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، والمقرر لها 6 أغسطس المقبل، كما سيتم تعليق 50 ألف علم لجمهورية العربية على أماكن متفرقة بمختلف مناطق القاهرة.

كما سيتم تزيين الأشجار بكشافات مضيئة، وتكثيف حملات النظافة وتعليق أعلام مصر على جميع المبانى الحكومية والرئيسية، وفتح الحدائق وتزينها، وأن الاحتفالات ستشمل أهم الميادين بالعاصمة؛ على رأسها ميدان التحرير وميدان روكسى وميدان الرماية وميدان الأوبرا وميدان عابدين وغيرها، حيث سيتم الدفع بفرق للفنون الشعبية على منصات لتشهد احتفالات المواطنين بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وتم تزيين ورفع كفاءة محور مصر – إسماعيلية؛ بداية من نفق العروبة ومرورًا بكوبرى المطار ثم الهايكستب والعاشر من رمضان، مع رفع كفاءة وصيانة عدد من الشوارع بالسفلتة والرصف وتزيين الشوارع استعدادًا لاحتفال قناة السويس.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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