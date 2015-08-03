اليوم.. بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية"

تبدأ اليوم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط بها اجتياز هذه الاختبارات، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" لعام 2015.

وحددت وزارة التعليم العالي اليوم الأثنين، عدة كليات منها كلية التربية النوعية (موسيقى)، بالكلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة، وكليات التربية النوعية (فنية)، والثلاثاء لكليات السياحة والفنادق بكلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان، وخصصت الأربعاء المقبل لكليات التمريض لتستقبل كليات التمريض بالجامعات الطلاب ومن بينهم التمريض جامعة القاهرة، بينما خصصت الخميس لكليات التربية الفنية بكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

وتبدأ يوم 9 أغسطس كليات التربية الموسيقية، بكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، واليوم التالى لرسم العمارة بكلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان، ثم رسم الفنون وكليات الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

وتنهى الاختبارات يوم الخميس 13 من أغسطس الجارى بكليات التربية الرياضية للبنين بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان، التربية الرياضية للبنات بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان.

وتشترط الوزارة على الطلاب الراغبين في خوض الاختبارات التواجد بالكليات من التاسعة صباحاً، حاملين صورة استمارة النجاح ومستند تحقيق الشخصية و4 صور شخصية.

كما اشترطت الوزارة لقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والاجنبية) تقديم إقامة موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدول المانحة تفيد بالإقامة الشرعية للطالب وولى أمره فى البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة، أو تقديم جواز سفر موضح به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة.

وتستقبل جامعة عين شمس الطلاب الراغبين بإجتياز القدرات بكليتى التمرض والتربية النوعية، وجامعة القاهرة تستقبل عددا من الطلاب الراغبين فى اجتياز قدرات كلية التمريض.

وتستقبل جامعة حلوان الطلاب الراغبين باجتياز قدرات كليات التربية الرياضية، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية كليات السياحة والفنادق، كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة)، كليات التمريض، كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان- دمياط - بنها)، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك.