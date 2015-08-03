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بالصور..العالم ينتفض احتجاجا على حرق إسرائيل للرضيع الفلسطينى"على دوابشة"

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انتفض العالم، احتجاجا على جريمة الصهاينة بإحراق الطفل "على دوابشة" وإصابة 4 من أسرته بجروح خطيرة عقب حرق منزلهم من قبل يهود متطرفين جنوب شرق نابلس.

وانطلقت مسيرات ووقفات احتجاجية فى العديد من دول العالم منددة بهذه الجريمة الإسرائيلية البشعة وتدعو إلى إنهاء الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الفلسطينيين.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>بالصور.. فنان فلسطينى يرسم اسم الرضيع "على دوابشة" على رمال غزة

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