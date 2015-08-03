بالصور..صالة 4 بالمطار تستعد لاستقبال الوفود المشاركة بافتتاح القناة

تفقد اللواء طيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، مساء أمس الأحد، صالة رقم 4 والمخصصة للشخصيات الهامة وركاب الطائرات الخاصة، والذين سيبدأون التوافد على مصر لحضور احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة الخميس المقبل.

وقال اللواء جنينة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الصالة رقم 4 التى تتبع مبنى الركاب رقم 1 تعد واحدة من الصالات المخصصة لكبار الشخصيات، خاصة مستخدمى الطائرات الخاصة، مشيرًا إلى أن قيادات الشركة والمطار بكل قطاعاته ومديرى المبانى والصالات فى حالة طوارئ منذ فترة، كما جرى رفع الأجازات.

وأوضح، أنه فى اتصال دائم مع الوزير حسام كمال، والدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة، للوقوف على كل التفاصيل التى يقوم بها فريق العمل بشركة الميناء، والذين قاموا بأدوار بطولية حقيقية للخروج بهذا المنظر اللائق لمطار القاهرة، بما يليق بسمعة مصر خلال فترة وجيزة، مما سيجعله مفخرة أمام الضيوف العرب والأجانب.

- "الداخلية" تؤمن "إسماعيلية الصحراوى" بأفراد مسلحين استعدادًا لحفل القناة