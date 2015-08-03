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البامية علاج لكل داء.. كلها مرة فى الأسبوع وأنت تحافظ على جلدك وسكرك

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البامية علاج لكل داء.. كلها مرة فى الأسبوع وأنت تحافظ على جلدك وسكرك البامية علاج لكل داء.. كلها مرة فى الأسبوع وأنت تحافظ على جلدك وسكرك
البامية من أهم الخضروات التى تعتمد عليها المائدة العربية والمصرية بشكل خاص.
> حول هذا تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن البامية من أهم الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف، التى تساعد على الحد من ارتفاع نسبة السكر فى الدم وإخراج جميع السموم من الجسم، وتنظيم حركة الأمعاء.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول البامية يعد مفيدا لصحة مريض السكر حيث تقوم بتنظيم نسبته وتحد من ارتفاعه، كونها تساعد على امتصاص السكر من الدم عن طريق الكبد.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن تناولك للبامية يحافظ على صحة بشرتك أيضا وذلك يرجع إلى احتوائها على فيتامين أ و هـ، وأيضا تناولها أثناء فترة الحمل يحافظ على صحة الجنين، كما أنها تحافظ على الكلى وتحد من تعرضها لأى مضاعفات أو إصابتها بأى أمراض.

وأخيرا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة تناول البامية مرة كل أسبوع، للحصول على فوائدها الكاملة.
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