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اوعى ترميها..فوائد مذهلة لغلى ورق التين أهمها تنشيط الهرمونات وتحسين السكر

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اوعى ترميها..فوائد مذهلة لغلى ورق التين أهمها تنشيط الهرمونات وتحسين السكر اوعى ترميها..فوائد مذهلة لغلى ورق التين أهمها تنشيط الهرمونات وتحسين السكر
كثير منا يتخلص منه، والبعض الآخر لا يعلم بوجوده من الأساس، ورق التين، تلك الأوراق التى تحمل بين طياتها الكثير من الفوائد الخفية، التى تفاجئ الدارسين والباحثين يوميا فى مجال الغذاء والصحة.

الدكتورة سمر جميل، أخصائية التغذية العلاجية، أكدت أننا اعتدنا التخلص من ورق النباتات والفاكهة والخضروات، إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت أهمية الورق والتى تفوق فى كثير من الأحيان فائدة الثمرة ذاتها.

وتابعت د.سمر مؤكدة أن أوراق فاكهة التين المحببة، لها الكثير من الفوائد المتجددة يوميا، ولذا على البعض اقتنائها وغليها وتناولها مرة أو مرتين أسبوعيا على الأقل لضبط بعض وظائف الجسم لتعمل بكفاءتها العالية.

مترميهاش.. فوائد مذهلة لأوراق التين

وذكرت أخصائية التغذية العلاجية مجموعة من فوائد مغلى أوراق التين ومنها:

- يساعد على ضبط هرمونات الجسم خاصة الجنسية منها، لذا فهو يساعد من تعانى من مشكلات بالهرمونات والحمل.
>- أوراق التين تساعد على ضبط نسب السكر فى دم المرضى به، والجرعات يحددها الطبيب وحده حتى لا تتعارض والأدوية أو النظام الغذائى له.
>- أوراق التين مفيدة لتنظيف الجسم بشكل عام، وهو ما يفيد تنقية الجسم من آلامه ومشكلاته التى تتعلق بالكسل والخمول.

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مصر 365