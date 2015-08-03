6 نصائح لتجنب التهابات الجلد بعد إزالة الشعر

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية و العلاج بالليزر، أن الأشخاص أصحاب البشرة الحساسة هم الأكثر عرضة لظهور الالتهابات على جلدهم بعد إزالة الشعر الزائد.
و تقدم استشارى الأمراض الجلدية، بعض النصائح الهامة لتجنب ظهور الالتهابات فى الجلد بعد إزالة الشعر الزائد، ومنها:
>1- بعد إزالة الشعر تجنبى وضع أى منظفات على جلدك لمدة ساعتين، كالصابون.
>2- تجنب إزالة الشعر الزائد أثناء فترة الدورة الشهرية.
>3- فى حالة نزول بعض قطرات الدم أثناء إزالة الشعر عليك وضع مكعب من الثلج عليها، فهذه الطريقة تجنب حدوث الالتهابات.
>4- تجنبى شعور بالخوف أثناء إزالة الشعر الزائد، لأن هذا يتسبب فى ظهور الالتهابات.
>5- بعد إزالة الشعر الزائد عليك وضع أى كريم مرطب، وذلك لتجنب حدوث الالتهابات.
>6- عليك ارتداء الملابس القطنية وتجنب الجلوس فى الأماكن ذات الحرارة المرتفعة.