6 نصائح لتجنب التهابات الجلد بعد إزالة الشعر

تعانى الكثير من السيدات من مشكلة ظهور بعض الالتهابات على جلدهم بعد إزالة الشعر الزائد، وحول هذا أرسلت قارئة تسأل عن أفضل النصائح الطبيعية لتجنب ظهور الالتهابات فى الجلد بعد إزالة الشعر الزائد.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية و العلاج بالليزر، أن الأشخاص أصحاب البشرة الحساسة هم الأكثر عرضة لظهور الالتهابات على جلدهم بعد إزالة الشعر الزائد.

و تقدم استشارى الأمراض الجلدية، بعض النصائح الهامة لتجنب ظهور الالتهابات فى الجلد بعد إزالة الشعر الزائد، ومنها:

>1- بعد إزالة الشعر تجنبى وضع أى منظفات على جلدك لمدة ساعتين، كالصابون.

>2- تجنب إزالة الشعر الزائد أثناء فترة الدورة الشهرية.

>3- فى حالة نزول بعض قطرات الدم أثناء إزالة الشعر عليك وضع مكعب من الثلج عليها، فهذه الطريقة تجنب حدوث الالتهابات.

>4- تجنبى شعور بالخوف أثناء إزالة الشعر الزائد، لأن هذا يتسبب فى ظهور الالتهابات.

>5- بعد إزالة الشعر الزائد عليك وضع أى كريم مرطب، وذلك لتجنب حدوث الالتهابات.

>6- عليك ارتداء الملابس القطنية وتجنب الجلوس فى الأماكن ذات الحرارة المرتفعة.