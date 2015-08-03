أخبار عاجلة

ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تساقط الشعر.. عرض خفى لمرض تكيسات المبايض

Google+ Print
تساقط الشعر.. عرض خفى لمرض تكيسات المبايض تساقط الشعر.. عرض خفى لمرض تكيسات المبايض
كثير من الأعراض الشائعة تدل على الإصابة بتكيس المبايض، وأهمها عدم انتظام الدورة الشهرية، مع ظهور الكثير من الشعر الغزير فى أماكن من الجسم متفرقة وغير منطقية، وغالبا تلك الأعراض هى التى تدفع المرأة للشك بإصابتها بتكيسات المبيض.

إلا أن هذه الأعراض هى الشائعة فقط، فالكثير من الأعراض خافية ولا يتم ربطها بشكل عام بالتكيسات، ويختلط تشخيصها مع الكثير من الأمراض الأخرى.

وأوضح الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، أن أعراض الإصابة بتكيسات المبايض شائعة بين مريضاته، إلا أن هناك بعض الأعراض التى لا يتم ربطها على الإطلاق بهذا المرض، أو يربطها البعض ويخصها كعرض لمرض آخر، كالأنيميا والضعف وسوء التغذية.


>وأهم هذه الأعراض حسب رأى خالد، هى سقوط الشعر وتكسره وظهور مناطق فارغة فى الرأس من الشعر تماما، وهو أمر غير شائع فى السيدات، إلا أنه يرتبط ببعض الأمراض وأهمها تكيس المبايض، ولذا على من تعانى هذا العرض وظهور مناطق فارغة فى فروة رأسها عليها التوجه لطبيب تناسلية وآخر نساء، وعدم حصر المشكلة فى كونها مرض جلدى أو مناعى فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365