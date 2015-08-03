تساقط الشعر.. عرض خفى لمرض تكيسات المبايض

كثير من الأعراض الشائعة تدل على الإصابة بتكيس المبايض، وأهمها عدم انتظام الدورة الشهرية، مع ظهور الكثير من الشعر الغزير فى أماكن من الجسم متفرقة وغير منطقية، وغالبا تلك الأعراض هى التى تدفع المرأة للشك بإصابتها بتكيسات المبيض.

إلا أن هذه الأعراض هى الشائعة فقط، فالكثير من الأعراض خافية ولا يتم ربطها بشكل عام بالتكيسات، ويختلط تشخيصها مع الكثير من الأمراض الأخرى.

وأوضح الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، أن أعراض الإصابة بتكيسات المبايض شائعة بين مريضاته، إلا أن هناك بعض الأعراض التى لا يتم ربطها على الإطلاق بهذا المرض، أو يربطها البعض ويخصها كعرض لمرض آخر، كالأنيميا والضعف وسوء التغذية.

>وأهم هذه الأعراض حسب رأى خالد، هى سقوط الشعر وتكسره وظهور مناطق فارغة فى الرأس من الشعر تماما، وهو أمر غير شائع فى السيدات، إلا أنه يرتبط ببعض الأمراض وأهمها تكيس المبايض، ولذا على من تعانى هذا العرض وظهور مناطق فارغة فى فروة رأسها عليها التوجه لطبيب تناسلية وآخر نساء، وعدم حصر المشكلة فى كونها مرض جلدى أو مناعى فقط.