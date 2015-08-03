أطباء الكبد ينصحون بالمتابعة الدورية لمرضى فيروس C أثناء تناول العلاج

أكد الدكتور مجدى الدهشان، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الأزهر، أنه لتجنب مضاعفات الأدوية الجديدة لفيروس سى يجب بدء المتابعة بتحليل الـ"بى سى ار" بعد أسبوعين من تناول العلاج والتأكد من تناول المريض للعلاج.

وأشار إلى أنه يجب أن يتم تكرار التحليل عند الأسبوع الرابع والأسبوع الـ12 للتأكد من الاستجابة ويكرر بعد الأسبوع الـ24 للتأكد من الاستجابة الحقيقة للعلاج وعند عدم وجود استجابة يجب التوقف واستبدال العلاج بنوع آخر من علاجات فيروس سى حتى يتم الشفاء من الفيروس.

وأوضح أنه فى كثير من الأحيان يكون فيروس بى مصاحبًا لفيروس سى وفى هذه الحالة يجب متابعة فيروس بى وإذا حدث نشاط يتم التدخل بتناول عقار آخر لفيروس بى وفى بعض الحالات عند وجود مضاعفات لفيروس سى مثل أورام الليموفوما أو ما تسمى أورام الغدد الليمفاوية فهنا يستحب أن يبدأ العلاج بفيروس سى.

وقال عند وجود قصور بوظائف الكلى يمكن تناول العقاقير الجديدة لفيروس سى أما بالنسبة للسوفالدى فيجب عمل تحاليل معينة لوظائف الكلى حتى لا تتدهور حالة المريض كذلك يجب إعطاء العقار الجديد قبل أو بعد زراعة الكبد والتى تؤدى إلى تحسن كبير فى نتائج العلاج من حيث القضاء على الفيروس وتحسن وظائف الكبد حيث إن الفيروس يؤثر على الكلى وبالتخلص منة يؤدى إلى تحسن حالة الكبد.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر أسبوع الدلتا الدولى الذى اختتمت أعمالة مساء أمس بالعين السخنة.