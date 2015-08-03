للنساء.. الرضاعة الطبيعية فرصتك للتخلص من الوزن الزائد

من الطبيعى أن تتعرض المرأة للزيادة فى الوزن أثناء فترة الحمل، وغالبا ما تواجه صعوبة شديدة فى استعادة وزنها السابق قبل الحمل، والسبب فى ذلك يرجع للمفاهيم الخاطئة المتعلقة بتلك المرحلة.

فتبعا لرأى عنه الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أن الرضاعة الطبيعية فرصة ذهبية للمرأة لخسارة الوزن الذى اكتسبته طوال فترة الحمل، فمن مميزات الرضاعة الطبيعية أنها تعمل على حرق ما يعادل الـ500 سعر حرارى فى اليوم الواحد فى عملية إدرار اللبن، وبالتالى تعد وسيلة فعالة لخسارة الوزن الزائد.

لكن بسبب المفاهيم الخاطئة عن تلك المرحلة يحدث العكس تماما، وتزداد المرأة فى الوزن بصورة مضاعفة نتيجة للسلوكيات الغذائية غير الصحية والتى تعتمد على تناول كميات مضاعفة من الطعام الدسم، والأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات، والتى لا تمثل أى أهمية على الرغم فى زيادة إدرار اللبن بجانب أنها تساعد على زيادة الوزن.

ولذا ينصح خالد بالحرص على تناول الأطعمة والمشروبات التى تساعد على إدرار اللبن وتغذية الرضيع والآم دون إضافة عدد من السعرات الحرارية بلا داعى وأهم تلك المأكولات والمشروبات هى الخضراوات الورقية، ومنتجات الآلبان منخفضة الدهن والفواكه الطازجة، والعصائر الطبيعية كالينسون والنعناع.