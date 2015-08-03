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مجلس تأديب القضاة يستكمل نظر طعون "قضاة من أجل مصر"على حكم إحالتهم للمعاش

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مجلس تأديب القضاة يستكمل نظر طعون "قضاة من أجل مصر"على حكم إحالتهم للمعاش مجلس تأديب القضاة يستكمل نظر طعون "قضاة من أجل مصر"على حكم إحالتهم للمعاش
يستكمل اليوم الإثنين مجلس التأديب الأعلى للقضاة، نظر الطعون المقدمة من 10 أعضاء بحركة "قضاة من أجل "، المحالين للمعاش، من مجلس صلاحية القضاة الدرجة الأولى.

وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قد أصدر حكما فى 14 مارس الماضى، بإحالة 10 قضاة للمعاش لإدانتهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة للقانون، كما رفض المجلس إحالة 5 قضاة آخرين متهمين فى القضية للمعاش؛ لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، واستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضى التحقيق المستشار محمد فهمى، بالمخالفة للقانون.

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مصر 365

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