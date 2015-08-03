مرور الجيزة يضبط 5 آلاف مخالفة مرورية أعلى ميادين وشوارع المحافظة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة عدة حملات مرورية وانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 5822 مخالفة متنوعة، ما بين "انتظار خاطئ - عكس الاتجاه - بدون لوحات"، حيث ضبطت الإدارة العامة لمرور لجيزة 45 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، 25 مخالفة السير فى المسار غير محدود و125 مخالفة ملصقات ومعلقات و75 مخالفة دخان كثيف و 15 مخالفة ركاب زيادة.

كما تم ضبط 58 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و2230 مخالفات نـمــوذج 125 و21 مخالفة شروط الترخيص و34 مخالفة أمن ومتانة، وتم حجز 12 توك توك.

كما تم ضبط 220 مخالفة مطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، و130 مخالفة تحدث فى الهاتف المحمول، و60 مخالفة لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعرضهم على النيابات المختصة.