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الأهلي: أحمد فتحي جاهز للنجم .. وشكوك حول باسم علي

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الأهلي: أحمد فتحي جاهز للنجم .. وشكوك حول باسم علي الأهلي: أحمد فتحي جاهز للنجم .. وشكوك حول باسم علي

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن أحمد فتحي العائد مجددًا لصفوف الفريق جاهز للمشاركة في مباراة النجم الساحلي بكأس الكونفدرالية.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية إن فتحي يتدرب بجدية مع الفريق منذ عودته، ولائق بدنيًا لمواجهة النجم الساحلي.

واستدرك "الصخرة": "ولكن مشاركته تتوقف على رؤية الجهاز الفني".

وأضاف أن باسم علي شكا من آلام قوية في العضلة الخلفية تهدده بالغياب عن رحلة سوسة، لافتًا إلى أن موقف اللاعب سيتحدد خلال أيام.

وذكر مدير الكرة بالأهلي أن محمد هاني من ضمن الخيارات المطروحة في الجبهة اليمنى، مؤكدًا أن قائمة الفريق خالية من الإيقافات.

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