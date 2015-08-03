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مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل للأطفال حول التنقيب الأثرى تحت الماء

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مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل للأطفال حول التنقيب الأثرى تحت الماء مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل للأطفال حول التنقيب الأثرى تحت الماء
ينظم قسم البحوث التابع لإدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة الآثار، ورشةَ العمل الخامسة، حول "التنقيب الأثرى تحت الماء" للأطفال، فى الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2015.

وصرحت أمنية منير فتح الله، مدير إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات، بأن ورشة العمل تأتى فى إطار الموسم الرابع للبرنامج الثقافى لمشروع الإسكندرية الذى يهدف إلى خدمة الباحثين المتخصصين فى دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة الإسكندرية، وما يتصل بذلك من موضوعات أخرى فيقدم برنامجًا ثقافيًا للتعريف بتاريخ المدينة ومكتبتها فى فترة ازدهارها كمركز إشعاعٍ ثقافى وحضارى.

تعقد الورشة للأطفال فى عمر 8 و9 سنوات، ويتم الحجز والتسجيل مجانًا فى الفترة بين 2 إلى 6 أغسطس 2015 بمكتب الاستعلامات الرئيسى بمدخل المكتبة.


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