حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 3 أغسطس / آب 2015

>الرجل المولود فى برج الحمل له صفات تميزه عن غيره، وهو أنه يستطيع بمجهوده وإصراره تحقيق هدفه، ويتميز بصدقه وإخلاصه الواضح لكل المحيطين به، إذا شعر بالحب من الذى يختاره قلبه ويغدق عليه الكثير من الحب والرومانسية الحالمة والرعاية والأمان، أما إذا أحس بالعكس فإنه يفقد الثقة فى كل شىء حتى نفسه ويرى الدنيا بعيون بائسة، فهذا الرجل يحركه الحب ولا شىء غير ذلك.>رجل برج الثور اجتماعى جدا ويشعر بالألفة والرحمة وسط أصدقائه وأحبائه، خصوصا أفراد أسرته الكبيرة، طيب القلب ويعشق الترابط الأسرى وحريص دائما على صلة الرحم، ولا يجد غضاضة أبدا فى خدمة من يحبهم، ولذلك يلجأ إليه دائما لحل المشكلات المتعلقة بالمحيطين به حتى فى مجال العمل.>يتأثر رجل برج الجوزاء بكوكب عطارد الذى يمنحه – أحيانا - قدرة إجرامية والاحتيال بمهارة، لكن معظم رجال برج الجوزاء أصحاب أخلاق عالية ويتمتعون بالشرف والنزاهة وعزة النفس هذا الرجل إما أن يكون رجلا نزيها أو رجل صاحب سجل فى الإجرام.>رجل برج السرطان حنون يرتبط بوالدته ارتباطا وثيقا، وهو يبحث دائما عن شبيه لأمه فى كل شىء وهذا ما يعطل ارتباطه بأى فتاة أو ينهى العلاقة فى بدايتها، حتى سيدات هذا البرج يتميزن عن باقى السيدات بأنهن يعشقن الأمومة وترتيب المنزل وتحضير الطعام وتقديس الحياة الأسرية والعائلية.>رجل برج الأسد صاحب أخلاق جميلة، ويحب أن يصل إلى هدفه بسرعة وإخلاص فى تنفيذه، وهو مخلص جدا فى حبه وعلاقاته مع البشر عموما خصوصا علاقات العمل، لكنه شديد الغيرة على من يحبه، ولكن عيبه الوحيد هى الثقة بالنفس الزائدة عن الحد التى تصل إلى حد الغرور، لكنه على الناحية الأخرى محب للمغامرة ممكن أن تتسبب له فى مشكلات.>أهم المميزات التى يتحلى بها صاحب برج العذراء هو نجاحه فى التخلص من عيوبه وسماع الانتقادات فهو يرى عيوبه ويحاول سماع نصيحة المقربين له للتخلص منها سواء من أصدقائه أو أسرته، فهو إنسان مهذب وهادئ وهذا يرجع إلى طبيعته الترابية اتى يتحلى بها .>صاحب برج الميزان بالرغم من أنه يتصف بالاعتدال دائما لكنه قد يهاجم مقرب منه فى تصرف معين، ولكن عندما يقع فى نفس الخطأ لا يجد نفسه مخطئا، وهذه من الأفعال القليلة التى تخرج عن المألوف لديه فهو فى الغالب معتدل قراراته حكيمة ويلجأ إليه الكثيرون للمشورة وأخذ الرأى فى الأمور الحياتية وفى مجال العمل.>دائما ما نرى صاحب برج العقرب عاقلا ومتزنا، فهو دائما يتحمل ما لا يتحمله إنسان ويتصف بأنه صبور، وبالرغم من ذلك فنجده دائما متفائلا ومحبا لغيره، ولكنه فى نفس الوقت يريد أن يكسب كل معاركه ولا يعمل جاهدا أن تكون انتصاراته كاملة، ولكنه إذا ما خسر لا يهدأ حتى يلدغ من سبب له الخسارة.>مولود برج القوس رجل مسالم ونزيه وعزيز النفس لكن من أكثر عيوبه الغضب وحذار من التعامل معه فى حالات الغضب، وقد يقوم بأفعال جنونية فى وقت غضبه، فعلى المحيطين به تقدير هذا فى شخصيته، حتى يهدأ ويتعامل طبيعيا مع من حوله.>مولود برج الجدى يتصف بالعناد الشديد، ومحب للشهرة وأن يكون له كاريزما سواء فى مجال العمل المهنى أو العمل العام أو حتى فى محيط العائلة، وغالبا ما يلجأ المحيطين به فى حل مشكلاتهم لرجاحة عقله وفهمه للحياة، ولكنه يتصف بألحان والرعاية لكل من يتعامل معهم.>دائما ما نجد مولود برج الدلو يعيش داخل شرنقة يعشقها ولا يحاول الخروج منها إلا إذا تطلب الأمر هذا لأن مشاعره رقيقة جدا ويخشى أن تجرح هذه المشاعر إذا ما قوبلت بالرفض أو الإهمال، ولطيبة أخلاقه لا يضمر لأى شخص أى جرح سببه له هذا الشخص.>صاحب برج الحوت رجل متحرك بطبعه نشيط يملك من الأدوات التى تجعله مهم فى المحيط الذى يعيش فيه، هذا الرجل صبور جدا، ويناسبه العمل فى المجال الفنى والأدبى، وينجح كثيرا فى العمل الحر نتيجة لذكائه، ولكن له عيب واضح وهو حبه للمال الذى يعشق إنفاقه وإسعاد نفسه به.