غدًا.. بدء المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 80% للعلمى و70% للأدبى

وطالب الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، بالدخول وتسجيل الرغبات خلال 5 أيام هى مدة المرحلة، وعدم التخلف عن تسجيل الرغبات حفاظًا على مستقبلهم الدراسى.
وقسمت الوزارة شرائح تقديم الطلاب للشعبة العلمية بين ما يلى:
يوم الأربعاء 5 أغسطس للحاصلين على مجموع 374 درجة لأقل من 383 درجة.
يوم الخميس 6 أغسطس للحاصلين على مجموع 363 درجة لأقل من 374 درجة.
يوم الجمعه 7 أغسطس للحاصلين على مجموع 349 درجة لأقل من 363 درجة.
يوم السبت 8 أغسطس للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من 349 درجة.
بينما تقسم شرائح التقديم للشعبة الأدبية:
يوم الأربعاء 4 أغسطس للحاصلين على مجموع 321 درجة لأقل من 334 درجة.
الخميس 5 أغسطس للحاصلين على مجموع 312.5 درجة لأقل من 321 درجة.
الجمعه 6 أغسطس للحاصلين على مجموع 304 درجات لأقل من 312.5 درجة.
السبت 7 أغسطس للحاصلين على مجموع 287 درجة لأقل من 295 درجة.