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غدًا.. بدء المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 80% للعلمى و70% للأدبى

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غدًا.. بدء المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 80% للعلمى و70% للأدبى غدًا.. بدء المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 80% للعلمى و70% للأدبى
أعلنت وزارة التعليم العالى، أن موقع التنسيق يبدأ تلقى رغبات طلاب المرحلة الثانية، ابتداءً من غد الثلاثاء، وحتى السبت المقبل، بحد أدنى 328 درجة للشعبة العلمية بنسبة 80%، وذلك لـ116 ألفًا و632 طالبًا، بينما يبلغ الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية 287 درجة بنسبة 70%، وذلك لـ52 ألفًا و98 طالبًا.

وطالب الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، بالدخول وتسجيل الرغبات خلال 5 أيام هى مدة المرحلة، وعدم التخلف عن تسجيل الرغبات حفاظًا على مستقبلهم الدراسى.

وقسمت الوزارة شرائح تقديم الطلاب للشعبة العلمية بين ما يلى:

يوم الأربعاء 5 أغسطس للحاصلين على مجموع 374 درجة لأقل من 383 درجة.

يوم الخميس 6 أغسطس للحاصلين على مجموع 363 درجة لأقل من 374 درجة.

يوم الجمعه 7 أغسطس للحاصلين على مجموع 349 درجة لأقل من 363 درجة.

يوم السبت 8 أغسطس للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من 349 درجة.

بينما تقسم شرائح التقديم للشعبة الأدبية:

يوم الأربعاء 4 أغسطس للحاصلين على مجموع 321 درجة لأقل من 334 درجة.

الخميس 5 أغسطس للحاصلين على مجموع 312.5 درجة لأقل من 321 درجة.

الجمعه 6 أغسطس للحاصلين على مجموع 304 درجات لأقل من 312.5 درجة.

السبت 7 أغسطس للحاصلين على مجموع 287 درجة لأقل من 295 درجة.

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مصر 365