القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى اعتبار روابط "الألتراس" جماعة إرهابية

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية المقامة من رئيس نادى الزمالك، التى تطالب باعتبار جميع روابط "الألتراس" على مستوى الجمهورية، ومن بينها "وايت نايتس" جماعات إرهابية.

أقام الدعوى رئيس نادى الزمالك، واختصم فيها رئيس الجمهورية، وحملت رقم "10607 لسنة 69 قضائية"، وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت باعتبار الألتراس جماعة إرهابية.

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