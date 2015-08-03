وصول وفد أمنى فرنسى ومسئولين أردنيين القاهرة للإعداد للمشاركة بافتتاح القناة

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى المقدمة الأمنية الثانية للرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند للإعداد لزيارته المرتقبة، والتى يشارك خلالها فى افتتاح قناة السويس الجديدة.

كما وصلت وفود من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة البحرينية للإعداد للزيارتين المرتقبتين للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والملك حمد بن عيسى ملك المملكة البحرينية.

وكان فى استقبال الوفود الأمنية ومقدمات ملكى البحرين والأردن عدد من المسئولين فى وزارة الخارحية وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة كبار الزوار بالمطار.