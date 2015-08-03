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"بحوث الإسكان" ينتهى من معاينة 400 مدرسة ويرفع تقرير بحالتها لـ"الوزراء"

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"بحوث الإسكان" ينتهى من معاينة 400 مدرسة ويرفع تقرير بحالتها لـ"الوزراء" "بحوث الإسكان" ينتهى من معاينة 400 مدرسة ويرفع تقرير بحالتها لـ"الوزراء"
أكدت مصادر مطلعة، أن المركز القومى لبحوث الإسكان، انتهى من إعداد التقرير الخاص بالمدارس التى تم معاينتها لترميمها أو صيانتها أو هدمها وإعادة بنائها مرة أخرى.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم معاينة نحو 400 مدرسة بمحافظات سوهاج والإسماعيلية والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية، مؤكدا أنه سيتم إرسال التقرير الفنى الخاص بهذه المدارس لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها وتخصيص الموازنة اللازمة لأعمال الصيانة والترميم للبدء بها قبل العام الدراسى المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم إسناد محافظة القاهرة مؤخرا لمركز بحوث الإسكان والبناء لمعاينة المدارس بها وحصر المدارس المطلوب ترميمها وصيانتها.

كان مجلس الوزراء قد كلف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بمعاينة المدارس فى عدد من المحافظات، وإعداد تقرير فنى بحالتها وعدد ما تحتاج لترميم وصاينة عاجلة، بالإضافة إلى التى يستوجب هدمها وإعادة بنائها.

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