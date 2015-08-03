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مايسة الهاشمى: تنفيذ مشروعات لتنمية المرأة ببنى سويف

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قالت مايسة الهاشمى سفير النوايا الحسنة إنها تحمل الجنسيتين الكويتية والمصرية، لافتة إلى قوة العلاقات بين والكويت، وأضافت: أن الدول العربية تسعى لدعم مصر ماديا ومعنويا خلال الفترة المقبلة، لذلك أرادت أن أكون جزءا من تفعيل التواصل بين الكويت والعائلات المصرية المستحقة للمساعدة.

ووصفت مايسة الهاشمى لقاءها بالمستشار محمد سليم محافظ بنى سويف بمكتبه بالديوان العام بالمثمر، حيث اتفقا سويا على تنفيذ مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة والفقيرة بالمحافظة لتحسين الدخل ومساعدتها فى رعاية أسرتها.

وأوضحت سفيرة النوايا الحسنة أنه بالتنسيق مع وزير الصحة الكويتى الأسبق محمد الهيفى تم تقديم عدد من الكراسى والعصى للمعاقين فى جمعيات الوفاء والأمل بمحافظات مصر ومنها بنى سويف حيث تم أمس توزيعها إلى جانب المساعدات الغذائية والمادية والملابس.

جاء ذلك خلال حفل أقامته أمس جمعية الوفاء والأمل للتنمية ورعاية الفئات الخاصة ببنى سويف لتسليم 50 معاقا (كراسى وعصى) ومساعدات مالية ومواد غذائية فى حضور المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف ويسرية الغرابلى رئيس الجمعية وحسين ياسين مدير عام التضامن الإجتماعى بالمحافظة ومايسة احمد عطوه أمينة المرأة بالاتحاد العام لاتحاد عمال بنوك مصر.

وقالت مايسة أحمد عطوة فى كلمة لها: تعرفت على الأنشطة الاجتماعية والخيرية التى تقوم بها سفيرة النوايا الحسنة من خلال إحدى صديقاتى فطلبت منها الاهتمام بالمعاقين والمرأة المعيلة فى بنى سويف لأنها بلدى ومسقط رأسى وجئنا اليوم لتسليم كراسى وسلع ومبالغ مالية.

وأضافت أبدت سفيرة النوايا الحسنة استعدادها للمساهمة فى إدخال وصلات مياه لمنازل الفقراء، وكذلك الزواج الجماعى لليتيمات من مواطنى المحافظة.

محافظ بنى سويف وسفيرة النوايا الحسنة خلال اللقاء -اليوم السابع -8 -2015
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محافظ بنى سويف وسفيرة النوايا الحسنة خلال اللقاء

مايسة الهاشمى تلقى كلمتها أثناء الاحتفالية -اليوم السابع -8 -2015
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مايسة الهاشمى تلقى كلمتها أثناء الاحتفالية

المحافظ يسلم طفل فائز فى مسابقة حفظ القرآن -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ يسلم طفل فائز فى مسابقة حفظ القرآن

جانب من الحضور -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من الحضور

المحافظ يسلم أحد المعاقين كرسيا متحركا -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ يسلم أحد المعاقين كرسيا متحركا

الكراسى والعصى التى وزعت على المعاقين -اليوم السابع -8 -2015
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الكراسى والعصى التى وزعت على المعاقين

صورة تذكارية للضيوف مع رئيسة الجمعية وـحد المعاقين بعد استلامه الكرسى -اليوم السابع -8 -2015
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صورة تذكارية للضيوف مع رئيسة الجمعية وـحد المعاقين بعد استلامه الكرسى


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مصر 365

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